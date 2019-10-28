В России тестируется система защиты от беспилотников

По словам пресс-службы авиагаваней, аэропорты уже приступили к проверке доступных на рынке систем, некоторые из которых уже прошли испытания. Тем не менее, для внедрения данной защиты необходимы технические модификации. ” На данный момент ни один из поставщиков, с которыми сотрудничает Домодедово, не может предоставить полностью готовую и сертифицированную систему для применения на аэродроме.”, — сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Представители аэропорта Внуково заверили, что на данный момент руководство анализирует существующие системы, но конкретные сроки введения защиты от дронов не разглашаются. Напомним, что территория аэропортов входит в запрещенную для полета беспилотников зону.