В России только на 30% устройств установлены отечественные сертификаты безопасности сайтов

Остальные 70% пользователей используют ненадёжные уже сертификаты, которые в любой момент могут быть отозваны иностранными компаниями. Выход из этой ситуации один — установка TSL-сертификатов, выпущенных российским Национальным удостоверяющим центром.

При этом необходимо ускорить перевод государственных сервисов на российские сертификаты безопасности.