В России только на 30% устройств установлены отечественные сертификаты безопасности сайтов

В России только на 30% устройств установлены отечественные сертификаты безопасности сайтовРассказал представитель Сбера
Руководитель отдела «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках сессии на ПМЭФ-2023 рассказал, что только 30% российских пользователей и сервисов перешли на отечественные TLS-сертификаты безопасности, необходимые для шифрования соединения между сайтом и пользователем.
Остальные 70% пользователей используют ненадёжные уже сертификаты, которые в любой момент могут быть отозваны иностранными компаниями. Выход из этой ситуации один — установка TSL-сертификатов, выпущенных российским Национальным удостоверяющим центром.
При этом необходимо ускорить перевод государственных сервисов на российские сертификаты безопасности.
Это большая проблема, потому что это означает, что в 70% случаев мы пользуемся сертификатами из неизвестного для нас источника/ C этим надо бороться разными способами, прежде всего просветительским путём — просвещением и пропагандой, если хотите.