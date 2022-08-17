В России тонущего в море мужчину спасли с помощью беспилотника

Отмечается, что мужчина находился далеко за пределами разрешённой зоны купания, а когда начал подавать сигналы о помощи, дежурный выслал к нему беспилотник, который сбросил ему спасжилет и находился над ним до прибытия спасателей.

На данный момент жизни и здоровью спасённого мужчины ничего не угрожает.

«15 августа на Центральном пляже далеко за пределами разрешённой зоны купания системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал сигналы о помощи. Получив оповещение, дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения», — сказано в сообщении.