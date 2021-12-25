В России участились COVID-вечеринки, участники которых заражаются добровольно

Об опасности этого заблуждения предупредила замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. По её словам, такие «вечеринки» были частым явлением во время первой волны коронавируса, возобновились и сейчас.

Но если у человека, не заражённого коронавирусом и заболевшего после такой встречи, присутствуют хронические заболевания, это может привести к их обострению. Эксперт также отменила, что особенно COVID-вечеринки были популярными на севере Италии и в США. Как правило, это приводило к госпитализации, а нередко и к смерти.

«Кто-то может вообразить, что вечеринка с участием носителя штамма, заражение которым многие люди переносят легко, — безопасный путь к получению иммунитета. Но такое представление является ошибочным», — резюмировала Руженцова.