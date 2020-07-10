В России участились попытки кражи кэшбэка

Так, по его словам, уже с июня в банке наблюдаются попытки правонарушителей получить доступ к счетам клиентов посредством приложений программы. ”С начала лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы”, — рассказал Синенко, добавив при этом, что данные действия злоумышленников пресекаются сотрудниками банка.

Синенко также отметил, что ввиду данной тенденции клиентам необходимо проявляться значительную осторожность. Он посоветовал не передавать персональные данные, в числе которых номера банковских карт, паспортные данные, кодовые слова, логины и пароли, звонящим с незнакомых номеров людям.