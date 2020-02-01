В России учителя начнут следить за школьниками в интернете

”Классные руководители старшеклассников должны сконцентрировать своё внимание на вопросах воспитания, индивидуального сопровождения каждого учащегося, создания психологического комфорта классного коллектива. Также педагогам стоить проводить мониторинг социальных сетей своих учеников”, — заявила Кожухова.

Она также отметила, что благодаря мониторингу страниц в социальных сетях можно добиться своевременного выявления депрессивных настроений у школьников. Кроме того, по ее мнению, таким образом можно предупредить суицидальные наклонности, а также уменьшит уровень подростковой преступности.