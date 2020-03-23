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В России удалили опухоль, вес которой был очень близок к весу пациентки
Сама пациентка обратилась за помощью достаточно поздно из-за отсутствия болевых ощущений
В Instagram-аккаунте онкологической службы Кемеровской области был опубликован пост, в котором говорится о том, что в Новокузнецке у местной жительницы нашли и удалили опухоль, вес которой был очень близок к весу самой пациентки. К счастью, операция прошла успешно и, вроде как, без осложнений.
Лечебное учреждение сообщило, что у 72-летней пациентки была обнаружена огромная забрюшинная опухоль. Что интересно, сама женщина не испытывала никаких болевых ощущений, в связи с чем довольно поздно обратилась к врачам со своей проблемой. В момент ее поступления в медучреждение, новообразование достигло крупных размеров, отодвинув в сторону внутренние органы.
Операция по удалению опухоли прошла успешно, но несмотря на это, женщину оставили в больнице под наблюдением врачей.