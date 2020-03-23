В России удалили опухоль, вес которой был очень близок к весу пациентки

Лечебное учреждение сообщило, что у 72-летней пациентки была обнаружена огромная забрюшинная опухоль. Что интересно, сама женщина не испытывала никаких болевых ощущений, в связи с чем довольно поздно обратилась к врачам со своей проблемой. В момент ее поступления в медучреждение, новообразование достигло крупных размеров, отодвинув в сторону внутренние органы.

Операция по удалению опухоли прошла успешно, но несмотря на это, женщину оставили в больнице под наблюдением врачей.