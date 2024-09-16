В России удешевили производство антимикробной ткани

Учёные из Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новый метод окрашивания целлюлозного волокна, который делает производство дешевле и экологичнее. Этот способ не только упрощает процесс, но и снижает содержание вредных веществ в сточных водах. В пресс-службе вуза отметили, что теперь окрашивание и придание антибактериальных свойств материалу можно проводить в один этап с помощью амфифильных органических веществ, которые легко синтезируются прямо на предприятии.

Профессор Анна Михайловская из СПбГУПТД подчеркнула, что новый метод не требует специального оборудования, а текстиль, обработанный таким образом, получает антибактериальные свойства. Особое внимание уделяется натуральным волокнам, которые используются в производстве постельного белья, домашнего текстиля и одежды. Для борьбы с бактериями учёные предлагают добавлять безопасные для окружающей среды соли аммония прямо в красящий раствор.

Ещё одно важное преимущество этой технологии, по словам студентки Алены Власовой, заключается в том, что аммониевые соли смягчают грубые льняные ткани, делая их приятными на ощупь, без необходимости использования дополнительных смягчителей. Кроме того, такие ткани сохраняют свои гигиенические свойства дольше, что делает их более долговечными.