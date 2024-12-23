В России удешевили производство тестов зерна на плесень

Саратовские учёные создали новый, дешёвый и безопасный метод для борьбы с микотоксинами — токсичными веществами, которые выделяют плесневые грибы, заражающие зерно. Разработчики из Саратовского государственного университета создали специальный рецептор, который может связывать опасный токсин, используя аналог вещества, а не сам микотоксин. Это позволит значительно снизить стоимость и упростить процесс создания тест-систем для обнаружения загрязнений в зерне и производить сорбенты для уменьшения вреда от токсинов.

Микотоксины, такие как зеараленон, могут вызывать серьёзные проблемы у сельскохозяйственных животных, влияя на их репродуктивную систему. Чтобы эффективно выявлять их в зерне, учёные используют метод биоимпринтинга, при котором белки получают молекулярные «отпечатки» от токсинов. Этот процесс делает белки способными «узнавать» токсин и связывать его. Вместо использования дорогого и опасного микотоксина, учёные использовали безопасный аналог, что сделает процедуру более доступной.

Для разработки рецептора учёные использовали компьютерные методы химии, чтобы подобрать молекулу, которая бы хорошо связывалась с аналогом зеараленона. После этого они «обучили» бычий альбумин распознавать этот аналог. Эксперименты показали, что белок, «обученный» на аналоге, так же эффективно связывает микотоксин, как и тот, что был обучен на настоящем токсине. В дальнейшем учёные планируют создать препараты для обезвреживания микотоксинов и разработать тест-системы для их обнаружения.