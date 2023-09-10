В России улучшат технологию сращивания костей за счёт магния

Учёные из Московского авиационного института (МАИ), начали исследования по магниевым сплавам, которые используются в медицинских имплантах. Основная цель — сделать так, чтобы эти импланты могли растворяться внутри организма после выполнения своей функции, не вызывая вредных эффектов. Исследования фокусируются на текстуре магниевых сплавов, так как она оказывает влияние на их механические свойства и скорость коррозии. Это позволит программировать время растворения имплантов, что является новаторским подходом.

Долгое время исследователи занимались поиском подходящего состава магниевых сплавов, чтобы контролировать их скорость растворения. Однако в МАИ они перешли к изучению текстуры материала. Магний обладает свойствами, зависящими от его структуры, что включает в себя и скорость коррозии. Создание определённой текстуры магниевых сплавов позволит управлять их коррозионным поведением и программировать время растворения имплантов.

Помимо медицины, результаты этого исследования могут найти применение в других отраслях, таких как машиностроение и электроника. Этот проект поддерживается Российским научным фондом и направлен на разработку кристаллографической текстуры магниевых сплавов в течение нескольких лет.