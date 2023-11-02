В России улучшили эффективность ветряных электростанций

Учёные из Московского энергетического института (МЭИ), создали инновационную трансмиссию для ветряных электростанций. Вместо обычного преобразования механической энергии в электричество путём вращения, эта новая система использует магнитные поля для бесконтактного преобразования движения. Прототип трансмиссии был собран с использованием отечественных компонентов и будет доработан под конкретные ветрогенераторы.

Эта разработка имеет стратегическое значение для возобновляемой энергетики, так как обеспечивает надёжную и стабильную работу генераторов, даже в суровых условиях, таких как Крайний Север. Важно отметить, что трансмиссия была полностью разработана из российских компонентов, что подчёркивает стремление к увеличению локализации производства компонентов для ветрогенераторов и повышению независимости от импорта.

Эта инновационная трансмиссия от МЭИ открывает новые перспективы в области возобновляемой энергетики и может содействовать развитию чистых источников энергии в России.