В России улучшили эффективность ветряных электростанций

В России улучшили эффективность ветряных электростанцийСоздав улучшенную трансмиссию для неё
Инженеры МЭИ создали улучшенную трансмиссию для ветряных электростанций
Учёные из Московского энергетического института (МЭИ), создали инновационную трансмиссию для ветряных электростанций. Вместо обычного преобразования механической энергии в электричество путём вращения, эта новая система использует магнитные поля для бесконтактного преобразования движения. Прототип трансмиссии был собран с использованием отечественных компонентов и будет доработан под конкретные ветрогенераторы.
Эта разработка имеет стратегическое значение для возобновляемой энергетики, так как обеспечивает надёжную и стабильную работу генераторов, даже в суровых условиях, таких как Крайний Север. Важно отметить, что трансмиссия была полностью разработана из российских компонентов, что подчёркивает стремление к увеличению локализации производства компонентов для ветрогенераторов и повышению независимости от импорта.
Эта инновационная трансмиссия от МЭИ открывает новые перспективы в области возобновляемой энергетики и может содействовать развитию чистых источников энергии в России.