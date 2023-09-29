В России улучшили газотурбинные установки, работающие в жарком климате

В России улучшили газотурбинные установки, работающие в жарком климатеС помощью системы охлаждения воздуха
Российские учёные нашли способ повысить эффективность газотурбинных установок
Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новую технологию охлаждения воздуха, которая может улучшить работу газотурбинных установок (ГТУ) и повысить их эффективность.
Газотурбинные установки используются для производства энергии, и одним из важных параметров их эффективности является коэффициент полезного действия. Высокие температуры окружающей среды, особенно в жарких климатических условиях, могут снизить этот коэффициент. Для борьбы с этой проблемой, учёные предложили применить адиабатическое охлаждение, что означает охлаждение воздуха без потери тепла.
Адиабатическое охлаждение можно достичь, распыляя воду в воздушном потоке. Однако, чтобы избежать проблем с образованием влажной пыли, которая может повысить гидравлическое сопротивление и снизить эффективность установки, учёные предложили способ полного испарения воды в оросительной камере с использованием сухого воздуха.
Эта новая технология может помочь уменьшить негативное воздействие высоких температур на работу газотурбинных установок и сделать их более эффективными. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Математические методы в технологиях и технике» и проведены при поддержке компании «Газпром добыча Оренбург».