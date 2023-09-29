В России улучшили газотурбинные установки, работающие в жарком климате

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новую технологию охлаждения воздуха, которая может улучшить работу газотурбинных установок (ГТУ) и повысить их эффективность.

Газотурбинные установки используются для производства энергии, и одним из важных параметров их эффективности является коэффициент полезного действия. Высокие температуры окружающей среды, особенно в жарких климатических условиях, могут снизить этот коэффициент. Для борьбы с этой проблемой, учёные предложили применить адиабатическое охлаждение, что означает охлаждение воздуха без потери тепла.

Адиабатическое охлаждение можно достичь, распыляя воду в воздушном потоке. Однако, чтобы избежать проблем с образованием влажной пыли, которая может повысить гидравлическое сопротивление и снизить эффективность установки, учёные предложили способ полного испарения воды в оросительной камере с использованием сухого воздуха.

Эта новая технология может помочь уменьшить негативное воздействие высоких температур на работу газотурбинных установок и сделать их более эффективными. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Математические методы в технологиях и технике» и проведены при поддержке компании «Газпром добыча Оренбург».