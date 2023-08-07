В России улучшили голографическую защиту от подделок

Учёные из России разработали способ защиты металлических изделий от подделок. Эта технология включает в себя нанесение многоцветных голограмм непосредственно на поверхность металла. Пресс-служба Университета ИТМО в Санкт-Петербурге поделилась подробностями о новом способе.

Команда учёных из Университета ИТМО представила метод, с помощью которого можно наносить защитные голограммы на металлические поверхности с индивидуальными рисунками. Этот способ значительно проще и дешевле в сравнении с традиционными методами, требующими сложных оптических устройств.

Голограммы — это изображения, которые создают с помощью лазеров и специальных устройств. Они часто используются для защиты товаров от подделок. Обычно голограммы применяются в виде наклеек с использованием различных методов.

Исследователи, возглавляемые Михаилом Москвиным, инженером из Института лазерных технологий, ИТМО, разработали новый метод, который позволяет создавать голограммы непосредственно на поверхности металлических изделий. Они использовали дифракционные решётки, параллельные выступы и впадины, чтобы создать уникальные эффекты. Этот подход значительно облегчает процесс и позволяет добавить дополнительные уровни защиты.

Такой подход к созданию голограмм может стать прорывом в защите от подделок. Он позволит предприятиям обеспечить свои продукты надёжной защитой, а покупателям — быть уверенными в подлинности товаров.