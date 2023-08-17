В России улучшили подход к бурению скважин

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали новую систему передачи данных. Эта система способна передавать информацию в режиме реального времени с датчиков, которые контролируют процесс бурения скважин под землёй.

Инженеры создали высокоскоростной канал связи в стенках бурильных труб. Это позволяет мониторить положение скважины и передавать данные очень быстро. Такой подход повышает качество добычи углеводородов и делает добычу труднодоступных ресурсов более эффективной.

Главной частью этой новой системы является микросхема, которая обеспечивает двунаправленную связь через медный кабель. Такой метод передачи данных создаёт высокоскоростной канал связи между различными устройствами в системе «забой-устье» при строительстве сложных скважин. Это позволяет передавать большое количество информации в реальном времени.

Это исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030», которая направлена на развитие академического потенциала и научных достижений.