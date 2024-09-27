В России улучшили производство бионефти

Учёные из нескольких российских и зарубежных университетов выяснили, что предварительная обработка галлуазита, — глинистого минерала — с использованием поверхностно-активных веществ, помогает улучшить качество катализаторов, которые перерабатывают бионефть, содержащую никель или платину. Эти катализаторы играют важную роль в производстве компонентов для моторных топлив и других нефтехимических продуктов, таких как циклические углеводороды и спирты. Исследователи подчёркивают, что использование возобновляемых источников энергии становится все более актуальным в условиях истощения запасов ископаемого топлива.

В ходе своих экспериментов учёные нагревали лигноцеллюлозную биомассу, получая жидкий продукт — бионефть. Однако этот вид бионефти имеет свои недостатки: он более вязкий и кислый, а также выделяет меньше тепла при сгорании. Все это связано с высоким содержанием кислорода, которое может достигать 40%. Для улучшения качества бионефти химики используют процесс гидродеоксигенации, в котором кислород удаляется с помощью металлических катализаторов. Однако активность этих катализаторов часто снижается из-за высокого содержания воды и органических соединений в бионефти.

Команда учёных, среди которых представители Российского государственного университета нефти и газа и Московского государственного университета, разработала никелевые и платиновые катализаторы на основе модифицированного галлуазита. Этот процесс включает обработку галлуазита специальными веществами для улучшения его гидрофобности. В результате катализаторы показывают лучшую активность и стабильность в процессе переработки бионефти. Учёные заметили, что катализаторы на основе модифицированного галлуазита способны увеличивать степень превращения сырья до 76%, в то время как традиционные катализаторы показывали лишь 35%. В планах исследователей — продолжить работу над биметаллическими катализаторами и изучить их активность.