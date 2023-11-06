В России улучшили производство оптоволокна

Специалисты компании «Швабе», входящей в «Ростех», улучшили оборудование и оптимизировали производство оптического волокна, что позволило создать продукцию более высокого качества и характеристик. Таким образом, отечественное оптоволокно может быть использовано в квантовой связи и других передовых областях, где ранее применялись зарубежные аналоги.

Исследования технологического процесса и его оптимизацию выполнили специалисты НПО ГОИ. Они улучшили вытяжную башню технологической линии и определили оптимальные параметры работы оборудования, включая температуру, скорость вытяжки, давление и другие.

Модернизация технологического процесса уже принесла результаты: создано оптоволокно с высокоинтенсивной продольной закруткой, что значительно улучшает передачу данных. Производство оптоволокна в России стремится к полной локализации, и дальнейшие исследования в этой области необходимы для улучшения оптических параметров, особенно в контексте перспективной квантовой связи.