В России улучшили робособак

Специалисты из МГУ им. М. В. Ломоносова и проекта «Братья Вольт» представили новую версию робота-собаки, который создан для обучения робототехнике школьников и студентов. Этот проект продолжает развивать исследования, начатые осенью 2021 года, и становится второй версией такого робота в России.

Этот шагающий робот работает на бесколлекторном приводе, что позволяет ему корректировать свою походку и даже выполнять прыжки. Такой вид привода более надёжен и эффективен, и он также потребляет меньше энергии. В новой версии робособаки сделаны улучшения, чтобы сделать её более удобной для доступа к внутренним системам и для подключения дополнительного оборудования.

Этот робот обладает некоторыми забавными навыками, такими как дача, лапы, лежание и вставание, и он способен передвигаться со скоростью 3,5 км/час. Новая версия также включает в себя программы практических занятий для студентов, изучающих робототехнику. Презентация этой робот-собаки запланирована на 7 октября в Москве в рамках фестиваля «Наука 0+».