В России улучшили технологию добычи природного газа

Специалисты Института нефтехимического синтеза Российской академии наук разработали уникальную технологию для создания мембраны, которая значительно улучшает процесс очистки природного газа. Эта новая подложка снижает энергозатраты на очистку газа от тяжёлых углеводородов в девять раз, что приводит к повышению качества добываемого сырья. Эти результаты открытия опубликованы в журнале Separation and Purification Technology.

Специалисты использовали полисульфон для создания подложки с выдающейся газопроницаемостью, превосходящей аналогичные подложки из пористых половолокон в 10 раз. Это означает, что за час через 1 квадратный метр этой подложки может проходить 95 тысяч литров углекислого газа при нормальном атмосферном давлении. Эта технология может увеличить производительность мембранных установок более чем в два раза и снизить энергозатраты на процесс разделения природного газа более чем в девять раз.

Подложка из полисульфон представляет собой полые волокна с толщиной стенки в 300 микрометров. Структура поверхности волокон была оптимизирована, чтобы обеспечить минимальное сопротивление, используя газы, такие как пентан, гексан и гептан. Эта мембрана, разработанная для газоразделительным установок, помогает снизить содержание тяжёлых углеводородов, что предотвращает образование конденсата в трубопроводе и улучшает работу системы.