В России улучшили технологию изучения нейронных связей мозга

Учёные из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Института AIRI предложили новый метод для точного анализа функциональных нейронных сетей в мозге. Этот метод может значительно ускорить разработку тестов для диагностики и прогнозирования нейродегенеративных заболеваний.

Основой этого метода является PSIICOS-проекция, которая позволяет выявлять функциональные сети в мозге, игнорируя фоновую активность. Он эффективен, особенно когда нейронные источники активации работают синхронно, что позволяет обнаружить связи между ними.

Функциональные сети в мозге представляют собой небольшие группы нейронов, которые сотрудничают, чтобы выполнять определённые функции. Например, когда мы видим опасность, наши нейронные сети для зрения и движения сотрудничают, чтобы наше тело реагировало адекватно. Нарушения в работе этих сетей могут привести к нейрологическим заболеваниям.

Сегодня для анализа этих сетей используются методы, такие как ЭЭГ и МЭГ, но они ограничены в выявлении сетей с идеальной синхронизацией. Новый математический метод, разработанный учёными, позволяет выявлять такие сети, что открывает новые возможности для исследований мозга и разработки диагностических тестов.