Наука и технологии
Сегодня в 12:17
В России улучшили технологию печати деталей для ракет и самолётов
В том числе снизив её стоимость
В сети появилась информация о свежей разработке российских учёных. Они, совместно с коллегами из Индии, смогли улучшить технологию печати деталей для ракет и самолётов.
По последним данным, новейшая разработка повысила эффективность технологии на 34%, позволив также снизить количество дефектов и трещин в изделиях. Ещё одним плюсом обновлённого метода является низкая себестоимость процесса. Статья о нём опубликована в журнале Rapid Prototyping Journal.
Сейчас для производства выжигаемых и выплавляемых моделей опытных деталей используют пенополистирол или воск. Однако эти материалы дороги и не обеспечивают требуемую точность при изготовлении крупногабаритных и сложнопрофильных изделий. Мы предложили создавать модели из фотополимеров с регулируемой ячеистой структурой. Этот метод обеспечит высокую точность изготовления модели, ее прочность при нанесении формы и минимальное образование пепла при выжигании.