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Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 18:33
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В России улучшили технологию получения меди и цинка

Из труднообагатимых руд
Российские учёные придумали, как получить более 92% медных минералов из колчеданной руды

Российские химики разработали новый способ извлечения меди и цинка из колчеданных медно-цинковых руд. Этот метод позволяет извлечь до 92,6% медных минералов и около 37,2% цинковых минералов. Он основан на использовании смеси железного купороса и сернистого натрия для обработки руды.

Исследователи отмечают, что этот метод эффективен для большинства медно-цинковых руд, особенно колчеданных, которые содержат большое количество соединений серы. Применение этой методики может снизить расходы на обогащение руды и улучшить извлечение металлов.

Учёные надеются, что их разработка заинтересует горно-промышленные предприятия Урала и других регионов с крупными запасами колчеданных месторождений, таких как Мьянма. Это может способствовать более эффективному использованию ресурсов и повысить производство металлов.