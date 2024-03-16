В России улучшили технологию получения меди и цинка

Российские химики разработали новый способ извлечения меди и цинка из колчеданных медно-цинковых руд. Этот метод позволяет извлечь до 92,6% медных минералов и около 37,2% цинковых минералов. Он основан на использовании смеси железного купороса и сернистого натрия для обработки руды.

Исследователи отмечают, что этот метод эффективен для большинства медно-цинковых руд, особенно колчеданных, которые содержат большое количество соединений серы. Применение этой методики может снизить расходы на обогащение руды и улучшить извлечение металлов.

Учёные надеются, что их разработка заинтересует горно-промышленные предприятия Урала и других регионов с крупными запасами колчеданных месторождений, таких как Мьянма. Это может способствовать более эффективному использованию ресурсов и повысить производство металлов.