В России улучшили технологию производства магнитных «холодильников»

Российские учёные нашли способ подбирать идеальный состав легирующих добавок для сплавов железа и родия, которые могут использоваться в магнитных охлаждающих установках. Как сообщает пресс-служба Института искусственного интеллекта, AIRI, новый метод основан на квантово-механических расчётах и машинном обучении, что позволяет анализировать, как добавление третьего элемента влияет на свойства сплавов.

Исследование проводилось группой из Института AIRI и МГУ под руководством Артура Кадурина. Учёные смогли просчитать, как изменяются энергетические и термодинамические характеристики сплава при добавлении 16 различных легирующих добавок в концентрации от 1,5% до 5%. Они подчеркнули, что железо-родиевые сплавы обладают уникальными магнитными свойствами, которые делают их полезными для создания магнитных «холодильников» и систем доставки лекарств.

Теперь, благодаря новым алгоритмам, учёные могут предсказать, какой атом лучше использовать для легирования. Это даст возможность точно определить, как магнитные свойства сплава изменятся в зависимости от добавок, что ускорит процесс разработки новых материалов. Кадурин отметил, что метод показал хороший баланс между точностью и затратами, и будет полезен для многих специалистов, включая физиков и биологов.