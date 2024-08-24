В России упал спрос на пиратские игры

Во втором квартале 2024 года объем нелегального скачивания видеоигр в России значительно сократился. Это снижение связано с отсутствием крупных релизов, и эксперты также отмечают общее уменьшение пиратства благодаря развитию отечественных цифровых платформ.

По данным исследования онлайн-школы XYZ, в первой половине года российские геймеры скачали пиратские копии игр на сумму 190 миллиардов рублей. В то время как за весь 2023 год эта цифра составила 324 миллиарда рублей, в этом году пиратская активность упала на 39% — с 118 миллиардов в первом квартале до 72 миллиардов во втором. Также снизилась доля пользователей, скачивающих несколько нелицензионных игр.

Аналитики связывают снижение пиратства с тем, что в этом периоде было мало новых релизов, и с ростом популярности легальных цифровых платформ. Эксперты подчёркивают, что современные технологии защиты и развитие сетевых функций в играх делают легальные покупки более привлекательными. Например, платформодержатели, такие как Sony и Microsoft, блокируют учётные записи за использование пиратского контента, что делает такие покупки менее рискованными.