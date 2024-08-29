В России упала популярность сайтов с доменами .ru и .рф

Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф на зарубежных онлайн-конструкторах, таких как Wix, Joomla, Drupal и WordPress. В компании «Рег.ру» отметили, что за год количество пользователей, покинувших платформу Wix, сократилось на 33%, с Joomla — на 9%, с Drupal — на 8%, а отток с WordPress составил 1%. Представители «Рег.ру» связывают это с ростом интереса к отечественному программному обеспечению для создания сайтов.

Кроме того, в «Рег.ру» напомнили, что с 9 сентября в России прекращает работу ещё один иностранный сервис для создания сайтов — Lightspeed. Это уже двенадцатый зарубежный сервис, который ограничивает свою деятельность в стране. Сегодня платформой пользуются около 200 тысяч российских пользователей. На фоне ухода иностранных платформ, спрос на российские сервисы для создания сайтов значительно вырос. Например, количество сайтов с доменами .ru и .рф, созданных на Tilda, увеличилось на 34%, а на конструкторах «Рег.ру» и MODX прирост составил 9% и 3% соответственно.

Дмитрий Блохин, владелец продукта «Рег.решения» в компании «Рег.ру», подчеркнул, что конструкторы сайтов особенно популярны среди малого и среднего бизнеса. Они позволяют быстро создать сайт с привлекательным дизайном и базовыми функциями, что очень важно для предпринимателей, продвигающих свои товары и услуги в интернете. По его словам, на российском рынке уже есть ряд платформ, которые могут заменить ушедшие из страны иностранные сервисы.