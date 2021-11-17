В России упала средняя скорость мобильного интернета

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В России упала средняя скорость мобильного интернетаЭто случилось впервые за 10 лет
Специалисты Telecom Daily провели исследование, в рамках которого выяснилось, что в России, впервые за 10 лет, упала скорость мобильного интернета.
Так, в ноябре данный показатель зафиксировался на отметке в 21,7 мегабита в секунду, тогда как в прошлом месяце он был выше на 3 мегабита. По мнению аналитиков, эта ситуация обусловлена ростом трафика. Операторы же, в свою очередь, признались, что даже с учетом роста мощности их сети не могут догнать активность абонентом.
Более того, представители рынка уверены, что в ближайшем будущем россияне столкнуться с деградацией сетей. Причем это будет длиться до тех пор, пока не появятся свободные частоты в диапазоне 3,4–3,8 гигагерц для запуска стандарта сотовых сетей пятого поколения.
Источник: Коммерсант