В России упала средняя скорость мобильного интернета

Так, в ноябре данный показатель зафиксировался на отметке в 21,7 мегабита в секунду, тогда как в прошлом месяце он был выше на 3 мегабита. По мнению аналитиков, эта ситуация обусловлена ростом трафика. Операторы же, в свою очередь, признались, что даже с учетом роста мощности их сети не могут догнать активность абонентом.

Более того, представители рынка уверены, что в ближайшем будущем россияне столкнуться с деградацией сетей. Причем это будет длиться до тех пор, пока не появятся свободные частоты в диапазоне 3,4–3,8 гигагерц для запуска стандарта сотовых сетей пятого поколения.