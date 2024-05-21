В России упростили получение патентов на IT-разработки

Минэкономразвития упростило процесс патентования IТ-разработок, чтобы компании могли защитить свои разработки и использовать их для коммерции. Теперь для получения защиты разработчику нужно лишь продемонстрировать работоспособность технологии и использовать реальные устройства. Ранее такие патенты не выдавались, и это приводило к копированию идей.

Патентная охрана будет распространяться на программные алгоритмы, которые позволяют достигать конкретных результатов. Заявка на патент должна содержать описание работы технологий, лежащих в основе продукта. Также в правила включён термин «искусственный интеллект». Охрана действует в течение 20 лет.

Механизм патентования IТ-разработок был сложным, и заявители часто получали отказы из-за неопределённости требований. Изменения в правилах должны повысить уверенность бизнеса в защите своих инноваций. Патент позволяет зарабатывать на продукте, используя свою технологию, и обеспечивает конкурентное преимущество.