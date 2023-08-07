В России упростили производство водорода

Эксперты из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), «Водород как основа низкоуглеродной экономики» разработали катализаторы на основе никеля, которые позволяют безопасно транспортировать водород в жидких носителях. В отличие от дорогостоящих платиновых аналогов, российская технология обойдётся гораздо дешевле, поделился научный сотрудник Антон Коскин.

Водород обладает потенциалом как будущее топливо, но его опасность и специфические требования к транспортировке делают его использование сложным. Команда учёных предложила решение — смешивать водород с жидкими носителями и возвращать его к газообразному состоянию по прибытии. С помощью созданных катализаторов удаётся значительно сократить затраты на этот процесс.

Коскин пояснил, что новые катализаторы включают в себя никелевые частицы на диоксиде кремния. Они обеспечивают такую же эффективность, как и драгоценные металлы, используемые в традиционных катализаторах. Важно отметить, что российская разработка значительно дешевле зарубежных аналогов.

Результаты этой работы не только снижают затраты на транспортировку водорода, но и могут способствовать более широкому использованию этого перспективного топлива. Это важный шаг в развитии технологий, связанных с водородом, который может сыграть значительную роль в будущем энергетическом секторе.