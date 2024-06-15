В России упростят подключение к биометрической системе

Минцифры предлагает новшество в использовании биометрии для граждан России: теперь можно будет подтверждать свою личность не только через приложение «Госуслуги Биометрия», но и через мобильные приложения региональных сегментов Единой биометрической системы, таких как, например, «Метро Москвы». Это ускорит процесс подтверждения личности и расширит доступ к услугам, доступным с использованием биометрии.

Минцифры разработало проект постановления, предусматривающий возможность размещения физическими лицами своих биометрических данных в Единой биометрической системе через мобильные приложения. Пользователи смогут подтверждать свою личность при посещении банков, используя данные, зарегистрированные в указанных приложениях.

В начале 2024 года Минцифры предложило создать региональный сегмент ЕБС в Москве для улучшения городских сервисов, работающих с биометрией. Это позволит пользователям приложений, таких как «Метро Москвы», удобно подтверждать свою личность в банковских отделениях, что значительно расширит спектр доступных им услуг.