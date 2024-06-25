В России упростят процедуру принятия электроники отечественной

Минпромторг решил не требовать от производителей электроники документы о закупке российских комплектующих для подтверждения статуса отечественных товаров. 17 июня этот пункт исключили из проекта постановления. Идея была в том, чтобы минимизировать случаи, когда производители указывают Россию как страну происхождения товара, хотя используют иностранные комплектующие.

По словам представителя Минпромторга, сейчас ведутся межведомственные консультации о возможной административной и финансовой нагрузке на производителей российской продукции. Министерство продолжит работать над повышением прозрачности и проверять достоверность сведений о «российскости» товаров через выездные проверки.

В настоящее время критерии отнесения продукции к произведённой в России определяются постановлением № 719, которое требует определённое количество баллов за использование отечественных комплектующих. Однако недобросовестные производители могут включать продукцию с российскими комплектующими в реестр, а затем поставлять товары с иностранными элементами. Эксперты считают, что дополнительная документация помогла бы бороться с этим, но глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники считает, что издержки на отчётность могут перевесить выгоду от преференций.