В России урезали бюджет на космические разработки

При этом глава космической компании также отметил, что он не исключает возможности еще одного сокращения космических программ в дальнейшем в связи с падением доходов федерального бюджета.

”Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов <...> По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета <...> сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации. Надеюсь на поддержку правительства”, - заявил Рогозин.