В России ускорили испарение воды почти в два раза

Российские учёные обнаружили, что графеновые нанохлопья могут почти вдвое ускорить испарение воды даже при слабом солнечном освещении. Эти результаты могут быть полезны для разработки систем опреснения морской воды, очистки сточных вод и накопителей солнечной энергии, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда. Доцент Московского энергетического института Инна Михайлова пояснила, что сочетание воды и графеновых хлопьев эффективно преобразует солнечное излучение в тепловую энергию, что открывает возможности для использования в энергетике и тепловых системах.

Проблема нехватки чистой воды становится всё более острой, особенно для жарких регионов с высокой плотностью населения, отметили исследователи. Чтобы решить эту задачу, учёные активно ищут энергоэффективные способы опреснения воды и извлечения влаги из воздуха. Одним из таких решений стала смесь воды и графеновых наночастиц, способная не только ускорять испарение, но и эффективно накапливать солнечное тепло.

В ходе экспериментов учёные выяснили, что графеновые наножидкости хорошо поглощают солнечный свет, особенно его видимую и инфракрасную часть, что позволяет преобразовывать его в тепло на 48% эффективнее, чем обычная вода. Тесты показали, что эта технология работает даже при слабом освещении, что делает её перспективной для создания простых и доступных систем очистки и накопления воды.