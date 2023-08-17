В России ускорят передачу данных с помощью «многопотоковых» лазеров

Российские учёные обнаружили, что лазеры с квантовыми точками, встроенными в микродиски, могут генерировать свет на разных частотах даже при высоких температурах. Это означает, что эти лазеры могут передавать больше данных на фотонных чипах в будущем. Исследование проводилось на НИУ ВШЭ.

Микродиски с квантовыми точками позволяют лазерам работать на разных длинах волн, например, на красной и оранжевой. Это открывает новые возможности для кодирования передаваемой информации. Учёные изучили свойства таких лазеров при разных температурах и размерах микродисков. Оказалось, что размер микродиска влияет на рабочую температуру лазера — чем он меньше, тем хуже он работает при высоких температурах.

Исследователи вывели уравнения, которые помогут оптимизировать размеры и свойства микродисков для разных типов микроэлектроники и фотонных аналогов. Это может ускорить разработку новых систем связи и вычислительных устройств. Микродиски с квантовыми точками могут стать важным шагом в будущем развитии технологий.