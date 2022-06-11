В России ускорят производство оборудования для космических спутников

В ведомстве заявили об унификации оборудования. Отмечается, что импортозамещение — не только полная замена импортных деталей на отечественные, но и унификация комплексов и блоков различных систем. Это позволяет при тиражировании отработанных технических решений не тратить длительное время на наземную экспериментальную отработку.

«Он (новый подход) позволяет, в полтора раза снизить сроки поставки бортовых систем при безусловном сохранении качества и надёжности продукции. По этой технологии будут созданы новые КА "Гонец –М1", "Канопус - ВО", эскизное проектирование по которым уже завершается», — сказано в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».