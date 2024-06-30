В России усложнят перенос номера между операторами

Планируется внедрение новой процедуры переноса номеров между мобильными операторами, которая включает в себя использование «независимого арбитра». Этот арбитр может стать НИИ Радио, который будет оператором базы данных для переноса номеров. Постановление о введении такой системы находится на согласовании в правительстве, как сообщается в СМИ, с ссылкой на генерального директора НИИ Радио Владимира Рисмана.

Согласно планам, арбитраж будет проводить сверку данных абонента прямо на платформе базы данных переноса номеров. Если возникнут расхождения, данные будут дополнительно проверены с использованием государственных информационных систем. НИИ Радио сообщает, что ежегодно поступает от 2 до 3 миллионов запросов на перенос номера.

Отношение крупных операторов связи к нововведению «арбитража переноса» различно. Например, «Вымпелком» и Tele2 выразили поддержку идеи. Представители «Вымпелкома» считают, что такой шаг улучшит клиентский опыт при смене оператора с сохранением номера. В Tele2 добавили, что в настоящее время при несовпадении данных в заявлении и базе данных оператора-донора абонентам приходится лично уточнять свои данные.

С другой стороны, в МТС утверждают, что процедура переноса номера уже хорошо отлажена, и большинство проблем объяснимы техническими ограничениями или законодательными требованиями, такими как отсутствие подтверждения владельца номера или оформление номера на другое лицо.