В России усложнят покупку сим-карт

СМИ сообщают о возможных изменениях в обороте сим-карт, обсуждаемых правительством. Планируется, чтобы операторы активировали сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД, вместо текущей практики активации сразу после покупки. Операторы высказывают опасения, что эти новые правила могут усложнить заключение контрактов и стимулировать неофициальную активацию сим-карт.

Источники из крупных операторов связи утверждают, что Минцифры и МВД обсуждают изменения в регулировании оборота сим-карт, включая более тщательную проверку абонентов. На данный момент операторы сверяют паспортные данные с базой МВД в течение месяца после продажи, в то время как новые предложения предполагают активацию только после проверки в МВД.

Представители федеральных операторов подчёркивают, что эта идея пока не приведена к законодательной инициативе. Существующие полномочия по мониторингу принадлежат Роскомнадзору, который проверяет данные об абонентах и в случае нарушений требует повторной идентификации. «Вымпелком» поддерживает борьбу с серыми сим-картами, но призывает обратить внимание на удобство для нерезидентов.

В конце 2022 года правительство ужесточило ответственность за продажу сим-карт без паспорта. Штрафы введены для должностных лиц и юридических лиц. Операторы предоставили данные по абонентам, выявив нарушения в 4,4% случаев. С экспертами обсуждаются возможные последствия нововведений, такие как усложнение процесса продаж и возможное увеличение нелегального оборота сим-карт.