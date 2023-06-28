В России усомнились в успехе американского симулятора Марса

Сейчас в процессе доработка и совершенствование проекта космического аппарата для полёта и высадки на Марс. Добровольцы в течение года будут жить в пределах симулятора Марса и сообщать проектировщикам всю необходимую социальную и техническую информацию, от которой может зависеть будущее всей миссии.

По мнению Моисеева, полёт на Марс осуществится не ранее 2050 года, а решения, предлагаемые NASA, сомнительны в силу отсутствия технических возможностей и адекватного финансирования. Стоимость полёта на Марс — около $500 млрд. Российский эксперт подчеркнул, что заявления NASA — «просто разговоры и планы о том, что можно было бы сделать». К тому же специалист отметил, что в симуляторе невозможно повторить марсианскую гравитацию.