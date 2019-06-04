В России успешно испытали новую противоракету

Российские военные запустили новую противоракету на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Об этом сообщил телеканал «Звезда», также показавший видео с запуском.

Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск. В результате испытаний ракета подтвердила все заложенные характеристики.

Заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко отметил: «Сегодня на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны».

Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.