Наука и технологии
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В России успешно, но неофициально испытали вакцину от коронавируса на людях
Иммунитет выработался, а негативных последствий не наблюдается
Буквально сегодня стало известно, что в России успешно, но неофициально испытали вакцину от коронавируса на людях. Об этом сообщило издание “Интерфакс”, ссылаясь на предоставленные главой национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александром Гинцбургом данные.
Известно, что вакцина была протестирована сотрудниками национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Так, сообщается, что результаты оказались успешными, поскольку у получивших прививку не только выработался иммунитет, но и не возникли негативные последствия.
”Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены”, - поделился эксперт, отметив, что все испытавшие вакцину здоровы.