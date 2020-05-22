В России успешно, но неофициально испытали вакцину от коронавируса на людях

Известно, что вакцина была протестирована сотрудниками национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Так, сообщается, что результаты оказались успешными, поскольку у получивших прививку не только выработался иммунитет, но и не возникли негативные последствия.

”Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены”, - поделился эксперт, отметив, что все испытавшие вакцину здоровы.