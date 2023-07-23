В России успешно протестировали аналог Starlink

Компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг», успешно протестировала российский спутниковый интернет, который подобен американской системе Starlink. Тестирование включало подключение к трём спутникам типа «Рассвет-1», запущенным недавно.

В ходе испытаний достигалась скорость передачи данных до 12 Мбит/с с задержкой в 41 мс. Это ещё не максимальная скорость, так как они ещё не ставили целью достичь максимального результата. В дальнейшем планируется достигнуть скорости 100 Мбит/с и выше. Компания отметила, что её специалисты сами разработали эти спутники с нуля.

Когда эксперименты завершатся, все «Рассветы-1» будут выведены на орбиту, и «Бюро 1440» начнёт массовое производство подобных спутников. Предполагается, что российский спутниковый интернет начнёт работу в 2027 году, а к 2035 году в группировке будут находиться 900 спутников, обеспечив покрытие всей территории России.