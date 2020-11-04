В России успешно протестировали новейший ракетный комплекс

Тестирование новейшего вооружения проходило на стелс-фрегате проекта 22350 “Адмирал Касатонов”, сообщает ТАСС. При этом на данный момент специалисты, связанные с оборонной промышленностью, также заняты подготовкой технической документации - все это делается для того, чтобы уже до января 2021 года “Ответ” был принят на вооружение российской армией. Данным ракетным комплексом планируется оснастить большую часть надводных кораблей Северного флота.

Напомним, что в состав “Ответа” входит управляемая ракета, способная запускаться из универсальных пусковых установок 3С-14. Вместе с ней возможен и запуск крылатых ракет “Калибр”, “Оникс” и “Циркон”. Помимо этого, новейший ракетный комплекс оснащен технологией самонаведения.