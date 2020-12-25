В России успешно завершились испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

”В уходящем году выполнены три планировавшихся пуска: два по морским целям, один по наземной”, - поделился источник ТАСС. Отмечается также, что в ходе испытания ракеты попадали точно в цели. Сообщается, что испытания "Циркона" с фрегата "Адмирала Горшкова", по предварительным данным, закончатся в следующем году. Впоследствии ракеты начнут запускать с борта атомной подлодки “Северодвинск”.

Напомним, что первая стрельба “Циркона” с “Адмирала Горшкова” были осуществлена осенью текущего года. Тогда крылатой ракете удалось поразить морскую мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость достигла восьми скоростей звука.