В России успешно завершились испытания «умного» парашюта

Что интересно, на своём сайте госкорпорации отмечает, что тестирование парашюта проходило сразу в нескольких регионах России. При этом его «состав» остался прежним. В него всё также входят десантная платформа, парашют с управляемым куполом и автоматизированный комплекс управления.

Сообщается, что такая конструкция и внедрённые в систему технологии позволяют сбрасывать грузы по координатам, заранее задаваемым наземной аппаратурой управления. Ещё одной «способностью» смарт-парашюта является следование за ведущим парашютистом в качестве ведомого.

Представители Ростеха заявили, что испытания продемонстрировали точность приземления парашюта. Отклонение при сбросе с высоты в 4 км составило незначительные «менее 100 м».

Следующий этап тестирования системы — лётно-конструкторские испытания. Их планируется завершить в 2022 году.