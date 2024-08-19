В России установили гигантскую солнечную панель на здании УрФУ

Уральский федеральный университет (УрФУ), установил крупнейшую в регионе учебную вертикальную солнечную электростанцию на фасаде одного из своих корпусов. Станция расположена на южной стене здания Уральского энергетического института и занимает площадь 300 квадратных метров.

Эта солнечная электростанция имеет мощность 65 кВт, с пиковым значением до 100 кВт. На фасаде установлены 144 панели, которые летом будут обеспечивать освещение длинных коридоров 12-этажного учебного здания. Благодаря вертикальному расположению панели будут работать как летом, так и зимой, поскольку снег будет самопроизвольно скатываться, не требуя дополнительной очистки.

Средства на проект в размере 10 миллионов рублей УрФУ получил в виде гранта от Минобрнауки России для молодёжной лаборатории. Основной задачей установки является обучение студентов и исследование характеристик солнечных панелей в условиях Урала. Заведующий лабораторией «Центр экологически толерантной энергетики» УрФУ, Андрей Матвеев, отметил, что установка позволит изучать изменения характеристик панелей со временем и оценивать их эффективность в различных климатических условиях.

Также в университете уверены, что солнечная энергия имеет большой потенциал для Урала. Как отметил Сергей Щеклеин, завкафедрой «Атомные станции и возобновляемые источники энергии», цена на солнечные панели снизилась, а их эффективность выросла, что делает использование солнечной энергии более перспективным. Он подчеркнул, что Китай активно развивает солнечную энергетику, и России стоит стремиться к передовым технологиям в этой области.