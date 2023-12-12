В России установили на место сверхмассивный магнит для коллайдера

В институте в Дубне успешно завершили важный этап создания многоцелевого детектора MPD. Специалисты установили сверхпроводящий магнит весом около 800 тонн на линию пучка элементарных частиц коллайдера NICA. Этот детектор предназначен для исследований в ядерной физике, связанных с изучением рождения частиц при столкновениях протонов, протонов с ядрами и ядер.

Сверхпроводящий магнит играет ключевую роль, обеспечивая высокую однородность магнитного поля. Это важно для точного отслеживания траектории частиц в коллайдере, и, благодаря этому магниту, траектории не искажаются. Процесс установки магнита был организован в несколько этапов, с высокой точностью перемещая его на длину около 10,5 метра.

Важно отметить, что скорость перемещения этой массивной конструкции значительно превосходит подобные операции в других учреждениях, таких как ЦЕРН. Это ускоряет не только сам процесс, но и подготовку к каждому этапу. Сам магнит весит около 800 тонн, и в будущем его ещё много раз будут перемещать для обслуживания, ремонта и модернизации.