В России утилизируют самую крупную в мире атомную подлодку

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В России утилизируют самую крупную в мире атомную подлодкуПодводную лодку «Дмитрий Донской» отправят на утилизацию
Как стало известно, самую крупную в мире атомную подводную лодку проекта 941 УМ «Акула» «Дмитрий Донской» водоизмещением 48 тысяч тонн выведут из состава Военно-морского флота России и отправят на утилизацию.
По классификации НАТО лодки проекта 941 назваются SSBN Typhoon. Всего было построено 6 таких субмарин. «Дмитрий Донской» была введена в состав советского ВМФ в 1980 году. В 2002 прошла модернизацию под ракеты «Булава», но сейчас принято решение её утилизировать. На смену ей придёт подлодка класса «Борей-А» проекта 955А, которая также будет носить название «Дмитрий Донской».
«Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — рассказал источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе.