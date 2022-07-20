В России утилизируют самую крупную в мире атомную подлодку

По классификации НАТО лодки проекта 941 назваются SSBN Typhoon. Всего было построено 6 таких субмарин. «Дмитрий Донской» была введена в состав советского ВМФ в 1980 году. В 2002 прошла модернизацию под ракеты «Булава», но сейчас принято решение её утилизировать. На смену ей придёт подлодка класса «Борей-А» проекта 955А, которая также будет носить название «Дмитрий Донской».

«Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — рассказал источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе.