В России уточнили, спустя сколько дней можно пить алкоголь после прививки от коронавируса
Так, специалист сообщил, что после вакцинации полный запрет алкоголя не обязателен, достаточно лишь не употреблять в первые три дня после введения каждого из двух компонентов вакцины.
Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.
Причем этот же совет применим и в отношении других вакцин. Не рекомендуется употреблять спиртное в первые три дня после вакцинации из-за того, что оно способно оказать негативное влияние на иммунитет, что, в свою очередь, уменьшает эффективность прививки или и вовсе делает ее бессмысленной.
По другому обстоит ситуация с некоторыми лекарствами, подавляющими иммунную систему. Их прием, по словам специалиста, следует отложить на весь 42-дневный срок возникновения иммунитета после прививки.
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