В России уточнили сроки запуска квантового интернета

По словам Руслана Юнусова, руководителя проектного офиса по квантовым технологиям “Росатома”, квантовые вычисления — это технология, реализованная в виде сложных систем, которые взаимодействуют между собой.

Он считает, что научиться объединять квантовые вычислительные устройства, построенные на различных платформах, в единую комплексную систему – это одна из важнейших задач десятилетия, а в долгосрочной перспективе квантовый интернет позволит в десятки и сотни миллионов раз ускорить производительность сегодняшних устройств.

Так что, если все действительно будет так, то уже на рубеже следующего десятилетия нас ожидает совершенно новый опыт использования сети интернет.