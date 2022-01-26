В России уточнили сроки запуска квантового интернета

Наука и технологии
Сегодня в 18:59
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В России уточнили сроки запуска квантового интернетаИ рассказали про одну из важнейших задач десятилетия
Представители Госкорпорации «Росатом» сообщили, что главной задачей с 2025 по 2030 годы станет объединение первых квантовых процессоров в общую сеть и создания на ее базе квантового интернета.
По словам Руслана Юнусова, руководителя проектного офиса по квантовым технологиям “Росатома”, квантовые вычисления — это технология, реализованная в виде сложных систем, которые взаимодействуют между собой.
Он считает, что научиться объединять квантовые вычислительные устройства, построенные на различных платформах, в единую комплексную систему – это одна из важнейших задач десятилетия, а в долгосрочной перспективе квантовый интернет позволит в десятки и сотни миллионов раз ускорить производительность сегодняшних устройств.
Так что, если все действительно будет так, то уже на рубеже следующего десятилетия нас ожидает совершенно новый опыт использования сети интернет.
Источник: Росатом