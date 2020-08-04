В России утвердили характеристики нового транспортного самолета

Так, согласно обнародованным данным о требованиях, самолет должен получить возможность дозаправки от воздушных танкеров во время полета. Также новый самолет должен иметь способность перевозить грузы весом вплоть до 80 т на перелеты дальностью в 5 тыс км. Что касается габаритов летательного аппарата, предполагается, что его длина составит не менее 27,5 м, тогда как ширина - 5,8 м. Высота же, в свою очередь, должна составить порядка 4,4 м.

Известно, что на данном этапе специалисты открыли научно-исследовательскую работу по выявлению технических особенностей Перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации, а также реализации его аванпроекта.