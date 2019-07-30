В России утвердили правила рисования граффити

И напротив, в граффити запрещены призывы к насилию, жестокости, какая-либо порнография и различного рода оскорбления. И это все равно не полный список! Что интересно, согласно постановлению властей, художники будут обязаны подать полноценный проект запланированного граффити и согласие собственников здания на арт-объект в департамент ЖКХ по Москве. После получения заявки, коммунальщики отправят ее еще в шесть других ведомств. Те, в свою очередь, также должны будут дать свое согласие на создание граффити. После того, как художники реализуют свой проект, его будет изучать приемная комиссия, состоящая из членов всех семи ведомств.