И напротив, в граффити запрещены призывы к насилию, жестокости, какая-либо порнография и различного рода оскорбления. И это все равно не полный список! Что интересно, согласно постановлению властей, художники будут обязаны подать полноценный проект запланированного граффити и согласие собственников здания на арт-объект в департамент ЖКХ по Москве. После получения заявки, коммунальщики отправят ее еще в шесть других ведомств. Те, в свою очередь, также должны будут дать свое согласие на создание граффити. После того, как художники реализуют свой проект, его будет изучать приемная комиссия, состоящая из членов всех семи ведомств.
Наука и технологии
Сегодня 13:07
В России утвердили правила рисования граффити
Создан список тем, по мотивам которых можно создавать настенные рисунки
На днях Московской администрацией был официально утвержден свод правил, по которым должны создаваться граффити. Теперь, судя по всему, уличные художники смогут делать граффити лишь о науке, искусстве, спорте и исторических событиях или выдающихся личностях. При этом абсолютно каждый арт-объект необходимо будет согласовывать с властями города.
Самое читаемое