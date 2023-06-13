В России увеличат до 2 млн рублей страховую компенсацию для пассажиров такси, попавших в аварию

Свежий законопроект об ОСГОП увеличивает размер максимальной компенсации пассажирам такси в четыре раза — теперь она может достигать 2 млн рублей.

Это положительная новость для тех, кто пользуется услугами такси, т.к. повышение страховой суммы обеспечивает большую защиту в случае чего.

Согласно новому закону, каждый автомобиль, используемый в качестве такси, должен быть застрахован по полису ОСГОП. За соблюдение этого требования будет отвечать сам перевозчик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее лицензию на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Однако стоит отметить, что введение нового вида страхования может повлечь за собой повышение стоимости услуг такси. Предполагается, что плата за обязательное страхование пассажиров составит около 2,5 тыс рублей в год.